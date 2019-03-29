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DHA İSTANBUL - İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ MÜZAKERECİ POLİS VAZGEÇİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 01:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY'de intihar etmek için 4 katlı bir binanın çatısına çıkan kişiyi, müzakereci polis yaklaşık 3 saatte ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY'de intihar etmek için 4 katlı bir binanın çatısına çıkan kişiyi, müzakereci polis yaklaşık 3 saatte ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Olay yerine toplanan bazı vatandaşlar ise intihar çekirdek çitleyerek film gibi izledi.

Olay, Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir inşaatta işçilik yapan ve cadde üzerindeki 4 katlı bir binaya çıkan Gökhan Yılmaz (35) intihara kalkıştı. Çatında bulunan malzemeleri aşağıya atan Yılmaz, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MERAKLI VATANDAŞLAR ÇEKERDİK ÇİTLEYEREK İZLEDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken cadde trafiğe kapatıldı. İntihar olayını izleyen meraklı vatandaşlar ise polis tarafından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri de Yılmaz'ın atlama ihtimaline karşı binanın önünde hava yastığı açtı. Ekiplerin çalışmasını gören Yılmaz, çatıda bulunan fırça, kâğıt ve tahta parçalarını ekiplerin üzerine fırlattı. Bazı kişiler olay anını cep telefonuyla kaydederken, bazı meraklı vatandaşlar ise intihar girişimini çekirdek çitleyerek izledi.

YAKLAŞIK 3 SAATTE İKNA EDİLDİ
Müzakereci polis olay yerine gelir gelmez, itfaiye merdiveniyle Yılmaz'ın yanına gitti. Müzakereci polis ikna çalışmalarını sürdürürken Yılmaz'ın zaman zaman kendini korkuluklardan sarkıtması ve aşağı atlamak için bağırdığı görüştü. Müzakereci polis yaklaşık 3 saatlik çabaları sonucu Yılmaz'ı intihar girişimden vazgeçirerek aşağı indirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Yılmaz, Çekmeköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

İntihar girişimini gören gören bir vatandaş, "Buradan geçiyordum. Olaya tanık oldum. Ekiplerin çalışması sürüyor. İnşallah kötü bir şey olmaz, ikna ederler. Sağ salim aşağıya iner" dedi.

Görgü tanığı Hasan Yiğit de, "Şu anda hala yukarıda bir şeyler yapıyor. Yukarıda bulunan malzemeleri, fırça, tahta, kâğıt bulduğu cisimleri aşağı attı. Yukarıdaki şahıs tahmini 30-35 yaşlarında genç bir arkadaşımız" diye konuştu.

Öte yandan, Yılmaz'ın daha önce de intihara kalkıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çatıya çıkan şahıs detayları
-Vatandaşlardan detaylar
-Alınan önlemlerden detaylar
(Özel)-Hava yastığı açılması
(Özel)-Müzakereci polisin çatıya çıkması ve ikna çabaları
(Özel)-Vatandaşların çekirdek yemesi olayı izlemesi
-Genel ve detaylar

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