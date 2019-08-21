DHA İSTANBUL - İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNÜ SARAN KARABULUTLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Zeki G\u00dcNAL - \u0130stanbul DHA\n\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131'n\u0131n \u00fcst\u00fcn\u00fc karabulutlar sard\u0131. Aral\u0131klarla ya\u011fmur etkili oluyor. Bo\u011faz'\u0131n \u00fcst\u00fcndeki bulutlar drone ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fc\u00fc:\n-----------\n-Bo\u011faz'\u0131n \u00fcst\u00fcn\u00fc saran kara bulutlar\nDHA FEED Turistler bu \u015fehirden vazge\u00e7emiyorHafriyattan tarih \u00e7\u0131kt\u0131\u015eiddetli ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Kocaeli\u2019de ekipler teyakkuzda
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