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DHA İSTANBUL - İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNÜ SARAN KARABULUTLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA İstanbul Boğazı'nın üstünü karabulutlar sardı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
İstanbul Boğazı'nın üstünü karabulutlar sardı. Aralıklarla yağmur etkili oluyor. Boğaz'ın üstündeki bulutlar drone ile görüntülendi

Görüntü Döküü:
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-Boğaz'ın üstünü saran kara bulutlar

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