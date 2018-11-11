DHA İSTANBUL - İSTANBUL MARATONU BAŞLADI

Haber - Kamera: Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU / İstanbul, DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen İstanbul Maratonu'nun startı verildi. Maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan verdi. 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından "Altın Kategori" kapsamına alınan Vodafone İstanbul Maratonu'nun startı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 300 metre gerisinden verildi. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu; Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuluyor. İlk olarak 08.45'te Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı verilirken, 09.00'da 42K "Maraton" başladı. 09.15'te 15K, 09.30'da 10K, 09.45'te ise Halk Koşusu start alacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Startın verilmesi
-Genel detaylar
Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz
İki ailenin kavgası şehri karıştırdı: Ölüler ve yaralılar var!
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dehşet saçtı
Trump ve Macron kameralar önünde tartıştı!
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum