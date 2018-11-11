DHA İSTANBUL - İSTANBUL MARATONU'NDA ÖDÜLLER VERİLDİ

Haber - Kamera: Serhan TÜRK / İstanbul, DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda ödüller sahiplerine verildi. Düzenlenen ödül törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ile davetliler katıldı.

Bakan Kasapoğlu, maratonda erkekler kategorisinde ilk 3 sırada yer alan Kenyalı Felix Kimutai, Bahreynli Abdi İbrahim Abdo ve Kenya asıllı Fransız Abraham Kiprotich'e ödüllerini takdim etti. Kadınlarda ilk 3'e giren Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Kenyalı atlet Margaret Agai ve Etiyopyalı Fatuma Sado'ya ödüllerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın elinden aldı. Törende tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde ve kadınlarda ilk 3 sıraya yerleşen sporcular da ödüllerini aldı.