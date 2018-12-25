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DHA İSTANBUL- İSTANBUL  MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 30 GÖZALTI KARARI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 08:50 | Son Güncelleme

- Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

- Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

Özden ATİK - İSTANBUL DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

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