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DHA İSTANBUL - İSTANBUL VALİLİĞİ: BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ FABRİKA YANGININDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 07:28 | Son Güncelleme

Haber: Muhammed KILIÇ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Valiliği, Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı 4 katlı fabrikada çıkan yangın sonucu, yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber: Muhammed KILIÇ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Valiliği, Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı 4 katlı fabrikada çıkan yangın sonucu, yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklamada, yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi ile hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye erinin de hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi. Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 03.15'te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir.
Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.
Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir.
Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

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