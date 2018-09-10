DHA İSTANBUL - İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN REHİN ALMA AÇIKLAMASI

İstanbul DHA
İstanbul Valiliği'nden Pendik'teki rehin alma olayıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Pendik ilçemiz Melek Akbil Meslek lisesinde meydana gelen rehin alma olayı ile ilgili olarak öncelikle müzakere ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müzakerelere başlamışlardır. Ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevkedilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" denildi.
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