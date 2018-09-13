DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA 10 İLÇEYE SEL UYARISI

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA
Meteoroloji, İstanbul'da 10 ilçe için sel uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son tahminlere göre İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu il ve ilçelerde; köprü, menfez, altgeçit vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.
İBB ALARMA GEÇTİ
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), "İstanbul'da beklenen şiddetli yağış öncesi alarma geçen ekipler ana arterlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Atık Yönetim Müdürlüğü, İSTAÇ ekipleri mazgal, yağmur suyu kanalları, su birikintisi olan muhtemel yerlerde temizlik çalışmaları yaptı" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3 bin 865 personel, 1670 araç ve iş makinesi, 385 Motopomp, 269 Jeneratör, 411 dalgıç pompa ile 24 saat esasına göre alarmda olacak" ifadeleri yer aldı.
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum