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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA BU AKŞAM YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul'da bu akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.

İstanbul DHA
İstanbul'da bu akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru başlayacak sağanak yağmurun saat 22.00'ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde hafif bir geçişten sonra önümüzdeki hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor.

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