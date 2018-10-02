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DHA İSTANBUL -  İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON :417 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 08:53 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ekonomik ve finansal güvenliği hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi  hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ekonomik ve finansal güvenliği hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", " 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet", " 6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet" suçlarından MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettiklerinin, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD 'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır" denildi

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

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İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı varİstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var
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