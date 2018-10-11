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DHA İSTANBUL  - İSTANBUL'DA HAVADAN TRAFİK DENETİMİ  

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İstanbul DHA  Silivri Bölge Trafik ekipleri,  D100 karayolu Edirne istikametinde 'Drone' ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Silivri Bölge Trafik ekipleri, D100 karayolu Edirne istikametinde 'Drone' ile trafik denetimi gerçekleştirdi.
Silivri Bölge Trafik ekipleri ,Silivri D-100 karayolu Işıklar mevkiinde Drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan çekilen görüntülerle trafik ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edildi. İhlal yapan sürücülere ceza kesildi.

Görüntü Dökümü:
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-Drone'un uçurulması
-Durdurulan sürücüler
-Ceza kesilmesi

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