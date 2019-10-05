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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA SAĞANAK VE ŞİDDETLİ RÜZGÂR ETKİLİ OLDU (Geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 07:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ - Mustafa BAKIRHAN - İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA MARMARA Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ - Mustafa BAKIRHAN - İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

MARMARA Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Sağanak ve rüzgâr nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr kentte gece saatlerinde etkili oldu. Sağanak ve rüzgâr nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Silivri Selimpaşa bölgesinde yağış görüntüsü
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-Altunizade(Üsküdar) yağış görüntüsü
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-(Kadıköy)
Yağmur görüntüsü
Yağmurdan korunmaya çalışanlar
Genel ve detaylar
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-Şimşeklerden detay
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Esenyurt su baskını

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