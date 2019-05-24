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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 06:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU- Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU- Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Gün, gök gürültüsü ve birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. Birçok sürücü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağmura karşı ilginç önlemler aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve yıldırım uyarısı yaptığı İstanbul'da, beklenen yağış sabahın ilk saatlerinde başladı. İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu. Bazı sürücüler ve vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar ise ilginç önlemler aldı. Sağanak yağış, yaklaşık 1 saat sürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Köprüden görüntü
- Sağanak yağış genel ve detay
- Trafikteki sürücüler
- Vatandaşlardan görüntü
- Gök gürültüsü ve şimşekler
- Genel ve detaylar

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