DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Sis özellikle, Haliç ve etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Haliç'ten görüntü

-FSM'Den görüntü

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden görüntü

-Siste ilerleyen araçlar

-Genel ve Detay görüntüler

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

