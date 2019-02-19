DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Sis özellikle, Haliç ve etkili oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Haliç'ten görüntü
-FSM'Den görüntü
-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden görüntü
-Siste ilerleyen araçlar
-Genel ve Detay görüntüler
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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü
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