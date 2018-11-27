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DHA İSTANBUL-İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 23 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 08:55 | Son Güncelleme

- İstanbul'da 10 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

- İstanbul'da 10 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

- Şüphelilerin, örgütün sözde kuruluş yıldönümünü bahane ederek molotof kokteylli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı arayışında olduğu belirlendi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. TEM ekipleri, 27 Kasım'da örgütün sözde kuruluş yıldönümü olduğu bahanesiyle molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı arayışında olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerini belirledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle 10 ilçede 28 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ço sayıda örgütsel doküman, örgütsel dergi ve kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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