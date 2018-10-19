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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 07:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başta Başakşehir, Esenler ve Bahçelievler ilçeleri olmak üzere çok sayıda adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bazı adreslerde yapılan aramalarda ise suç unsurları elde edildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Özel Harekât ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin adreslere girişi
-Genel ve detaylar

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