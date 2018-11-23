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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 06:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere yaptığı şafak baskınında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere yaptığı şafak baskınında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda, silah ve silahlara ait fişekler ile hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 05.30 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi. Polis ekipleri, baskınlar sırasında açılmayan kapıları koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi.
Baskın yapılan evlerden biri de Zeytinburnu Silivrikapı Mahallesi Silivrikapı Çıkmazı Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katı oldu. Polis ekiplerinin kapıda olduğunu gören şüpheliler bir poşete koydukları sentetik hapları ve hassas teraziyi evin arka bahçesine attı. Bahçeyi arayan polis ekiplerinin poşeti bulması uzun sürmedi. Poşetin içinden, hassas terazi ve bir miktar sentetik hap çıktı. Evde yapılan aramada, pompalı tüfek ve tabanca ile bu silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekiplerin operasyona gidişleri
-Polis ekiplerinin apartmanın girişine gelmesi
-Kapının camının ekipler tarafından kırılması
-Binaya girilmesi
-Ekiplerin bahçede arama yapması
-Polis helikopterinden görüntü
-Silah ve fişeklerden görüntü
-Genel ve detaylar

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