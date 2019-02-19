DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL (1)

İSTANBUL DHA - Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu

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