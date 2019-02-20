DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİNE SİS ENGELİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA

İstanbul'da vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Deniz seferlerdeki iptaller toplu taşımada yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve Marmaray'da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz'daki sis

-Toplu taşımadaki yoğunluk

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