HABER

DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA YAĞMUR

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 08:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR-İSTANBUL-DHA İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.
Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı.
Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Yağıştan görüntü
-Şemsiyelerle yürüyenlerden görüntü
-Kapalı alanlarda bekleyenlerden görüntü
-Çanta ve poşetlerle korunmaya çalışanlardan görüntü
-Islanmamak için koşanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Kazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmışKazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmış
Atama kararları Resmi Gazete!Atama kararları Resmi Gazete!
İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete yayımlandı! İşte görevden alınan ve atama yapılan isimler...

Atama kararları Resmi Gazete!

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı

Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.