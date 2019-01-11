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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 19:03 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA İstanbul'da cuma trafiğine yağmur da eklenince trafik içinden çıkılmaz hale geldi.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA

İstanbul'da cuma trafiğine yağmur da eklenince trafik içinden çıkılmaz hale geldi.

İstanbullular cuma günleri iş çıkışı saatinde trafiğin yoğun olmasına alışık. Ancak bugün yağmur da eklenince trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 19.00 sıralarında yüzde 72 seviyesine ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul'dan trafik görüntüleri

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