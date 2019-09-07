DHA İSTANBUL -  İSTANBUL'UN JAWS'LARI İLE DALIŞ KEYFİ

OKYANUSTA BU KADAR CANLIYI BİR ARADA GÖREMEZSİNİZ

Yeni Zelanda, Maldivler ya da Güney Afrika'ya gitmeden birçok canlının tematik akvaryumda görülebileceğini anlatan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, “Tematik akvaryumlar dalış ve macera turizmine alternatif olarak değerlendirilmesi gereken bir noktada. Ziyaretçiler burada dünyanın dört bir yanından gelen köpek balıklarıyla yüzme fırsatı yakalıyor. Yeni Zelanda, Maldivler ve Güney Afrika'ya gittiğinizde bu kadar çok canlı türüyle karşılaşmanız şansınıza kalıyor. Burada ise planlı bir dalış gerçekleştirerek hangi canlıları göreceğinizi bilerek akvaryuma giriyorsunuz. 4 milyon litrelik akvaryum tankında 20 türden 70 köpek balığı bulunuyor. Bu türler arasında Avrupa'da sadece İstanbul Akvaryum'da bulunan limon köpek balığı var. Bunun yanı sıra kum kaplanı köpek balığı ve vatoz köpekbalığını da burada görmek mümkün" dedi.

“DALIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR"

Hobi olarak dalış yapan yabancı ziyaretçilerin akvaryumu ziyaret ettiğini belirten Dilek Çapanoğlu, “Dalış turizmine katkılarına baktığımızda bu işi hobi olarak gerçekleştiren dalgıçlar da yurt dışından bize planlamalar dahilinde geliyorlar. Dolayısıyla turizme katkısı oldukça yüksek. Burada dalış yapmak isteyen ziyaretçiler 48 saat öncesinden rezervasyon yaptırıyor. Uygunluğa göre sizleri kabul ediyoruz. Buradaki dalışlarımız keşif dalışları kapsamında yapıldığından 2 eğitmen dalış yapacak kişiye eşlik ediyor. İçerde hangi canlıların olduğunun bilgisi de uzman ekip tarafından veriliyor" diye konuştu.

YILDA 25 TON BALIK TÜKETİLİYOR

Haftanın 2 günü köpekbalıklarını besleme etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Çapanoğlu, taze ve yağlı balıkları seven köpek balıklarının uzman ekipler tarafından çubuklu besleme yöntemiyle beslendiklerini belirtti. Çapanoğlu, akvaryumda bulunan canlıların yılda 25 ton taze besin tükettiğine de dikkat çekti.