DHA İSTANBUL - İSTİNAF SAVCISI 6 SANIĞIN CEZASININ ONANMASINI İSTEDİ (1)

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamada, istinaf savcısı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın cezasının onanmasını istedi.



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