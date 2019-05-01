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DHA İSTANBUL - JAPONLARIN TARLABAŞI'NDA FUTBOL KEYFİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:00 | Son Güncelleme

 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan Tarlabaşı bulvarında renkli görüntüler yaşandı.

- 1 Mayıs turistlere yaradı

İSTANBUL,(DHA)- 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan Tarlabaşı bulvarında renkli görüntüler yaşandı. Bir grup japon turist, caddede futbol oynadı.
1 Mayıs önlemleri kapsamında İstiklal Caddesi başta olmak üzere, İstiklal Caddesine bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Tarlabaşı'dan fırsatı bir grup japon turist, esnaftan aldıkları top ile yolda futbol oynadı. Zaman zaman çevredekilerin de katılmasıyla renkli görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Japon turistlerin top oynaması

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