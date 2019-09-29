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DHA İSTANBUL -  KADIKÖY, 3 AY BOYUNCA FESTİVAL HAVASI YAŞADI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul / DHA Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu.

Haber: İstanbul / DHA
Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği, geniş yelpazedeki sanat etkinliklerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getiren KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, dün gerçekleşen konserle son buldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, vatandaşların katılımından dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, gelecek yıl festivalin yine dolu dolu geçeceğini söyledi.

"3 AY SÜREN FESTİVALİN SON GÜNÜ DÜN GERÇEKLEŞTİ"
Kadıköy Belediyesi'nin Temmuz ayında başlattığı 'Yıldızlar Altında Sinema', Ağustos ayında 'Çizgi ve Sahaf Günleri' ile Eylül ayında ise 'Caz Günleri' adı altında düzenlediği 3 ay süren festivalin son günü dün gerçekleşti. Festivalin son gününe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Kerem Görsev'in nefis müzik ziyafetine yoğun ilgi oldu.

"BİZİM YAPTIĞIMIZ SADECE SANATLA SANATÇIYLA KADIKÖYLÜ VATANDAŞIMIZI BULUŞTURMAK"
Festivalde vatandaşlarla bir araya gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköylülerin sanatına sahip çıktığını ifade ederek, “Bizim yaptığımız sadece sanatla sanatçıyla Kadıköylü vatandaşımızı buluşturmak. Kadıköy Uluslararası Festivali'nin son konserini izledik. Charlie Chaplin'in sinema filmiyle başladık ve Kerem Görsev ile TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın konseri ile festivalimiz sona eriyor. Katılımcı sayısı tahminimizin ötesinde. Bu etkinlikleri düzenlerken bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştik. Her geçen gün bu sayı artarak fazlalaştı" dedi.
Başkan Odabaşı, önümüzdeki yıl festivalin çok farklı bir yerde ve daha büyük platformlarda yapılacağını da sözlerine ekledi.

"VATANDAŞLAR FESTİVALDEN MEMNUN"
Eylül ayı programını Caz olarak belirleyen Kadıköy Belediyesi'nin bu festivalinden ise ilçe halkının oldukça memnun olduğu gözlendi. Festivali çok güzel bulduğunu söyleyen Özlem Demir, "Çok keyifli böyle konserler izlemek. Evimize de yakın. Çok başarılı ve güzel bulduk" dedi. Ortamın harika olduğunu söyleyen Saner Demir, “Başkanı destekliyoruz festival konusunda. Bizim için çok harika bir şey bu açık havada olması. Her kesimden insanın kaynaştığı bir ortam. Tam da şu anda ihtiyacımız olan bir şey bu" ifadelerini kullandı. Kadıköy Belediyesi'nin Temmuz ayında başlattığı "Yıldızlar Altında Sinema" Ağustos ayında ise "Çizgi ve Sahaf Günleri" ile devam eden program Eylül ayında ise "Caz Günleri" ile ilçe halkına müzik ve sanat anlamında dolu dolu bir festival ortamı sundu.

Görüntü Dökümü:
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-Katılanlardan görüntü
-Odabaşı'nın konuşması
-Röportajlardan görüntü
-Konserden görüntü
-Genel ve detaylar

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