DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE ÇUKURA DÜŞEN İŞÇİ KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy'de bir inşaatta çalışan işçi, temel için kazılan çukura düştü.

Yaralanan işçiyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Olay yerine sağlık ekipleri de sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin çalışmaları

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