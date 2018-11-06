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DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE ÇUKURA DÜŞEN İŞÇİ KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir inşaatta çalışan işçi, temel için kazılan çukura düştü.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy'de bir inşaatta çalışan işçi, temel için kazılan çukura düştü.
Yaralanan işçiyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Olay yerine sağlık ekipleri de sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin çalışmaları

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