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DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE HASTANEDE YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA Kadıköy'de özel bir hastanede çıktı.

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA
Kadıköy'de özel bir hastanede çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü

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