DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE HASTANEDE YANGIN (1)

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Kadıköy'de özel bir hastanede çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntü

DHA FEED

