DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE HASTANEDE YANGIN (1)

Cengiz \u00c7OBAN - \u0130stanbul DHA\nKad\u0131k\u00f6y'de \u00f6zel bir hastanede \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi. \u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------------\n-Olay yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc\nDHA FEEDAraplar\u0131n inan\u0131lmaz tutkusu!Bodrum'da yine su borusu patlad\u0131G\u00dcNCELLEME - Kocaeli'de 16 su\u00e7tan aranan ki\u015fi yakaland\u0131
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