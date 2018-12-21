DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE ÖNÜNE ÇIKANI BIÇAKLAYAN SALDIRGAN HAKİM KARŞISINDA

- HAKİM: SENİ AKIL HASTANESİNE GÖNDERELİM Mİ?

- SANIK: AKIL HASTALIĞIM YOK AMA PİŞMANLIĞI VAR

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy'de sokakta rastgele 11 kişiyi bıçaklayan Ali Kardaş'ın yargılanmasına başlandı. Ali Kardaş, mahkeme başkanının, "Seni akıl hastanesine gönderelim mi" şeklindeki sorusunu, "Benim akıl hastalığım yok ama pişmanlığım var" sözleri ile yanıtladı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti için resmi bir sağlık kuruluşuna sevkine karar verdi.

Kadıköy Kozyatağı'nda 22 Ekim 2018 tarihinde sokakta rastgele karşılaştığı 11 kişiyi bıçaklayan cezaevi firarisi Ali Kardaş'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan sanık Ali Kardaş ve Avukatı Ömer Çiftçi ile yaralanan 8 kişi katıldı.

11 KİŞİYİ BIÇAKLADIĞINI HATIRLAMADI

Savunmasına pişman olduğunu söyleyerek başlayan Ali Kardaş, "Bolvadin cezaevinden firar etmiştim. Kozyatağı Çamlık Park'ta bira içiyordum. Bir arkadaşımın kardeşleri geldi. Bana sarılı sigara verdiler. Sigaranın içinde uyuşturucu olduğunu biliyordum ama ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Olayın başladığı yer olan kasap dükkanının sahipleri olan Mehmet Yeten ve Ahmet Yeten'i tanıdığını, onlarla herhangi bir düşmanlığı olmadığını söyleyen Ali Kardaş, "Onların yanında kısa bir süre çalıştım. Bıçaklama olaylarını da hatırlamıyorum" dedi.