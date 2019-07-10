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DHA İSTANBUL -  KADIN YOLCUYU ARAÇTAN İNDİRMEK İSTEYEN TAKSİCİ MESLEKTEN MEN EDİLDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:58 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda 'değişim saatim geldi' diyerek yolcusunu araçtan indirmek isteyen taksi sürücüsü meslekten men edildi.

Anıl UÇAN - İstanbul,(DHA)- BEYOĞLU'nda 'değişim saatim geldi' diyerek yolcusunu araçtan indirmek isteyen taksi sürücüsü meslekten men edildi.

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek isteyince 'değişim saatim geldi' diye taksi sürücüsü tarafından araçtan indirilmek istenmişti. Kadın yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye ceza kesildiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da sürücünün belgesine el konularak meslekten men edildiği kaydedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise taksinin bir süre trafiğe çıkışına engel olunacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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Taksinin görüntüsü

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-Taksicinin kadına bağırması

-Yaşanan tartışma

-Vatandaşın müdahale etmesi

-Detaylar

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