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DHA İSTANBUL -KAFTANCIOĞLU SON SAVUNMASINI YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukatları son savunmalarını tamamlandı.  İstanbul 37.

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukatları son savunmalarını tamamlandı.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu. Duruşmayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Sezgin Tanrıkulu, Muharrem Erkek'in aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri de takip etti. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, Canan Kaftancıoğlu'nun geçen celse adliye önünde basın açıklaması yaparken Nazım Hikmet'e ait bir şiiri okuduğunu ve bunu sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın dava dosyasına girdiğini söyledi.

SON SÖZÜ ALINDI
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Kaftancıoğlu, "Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" dedi. Kaftancıoğlu savunmasında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılamadım. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olarak devleti alenen ya da perdeli olarak aşağılamam. Hiçbir kamu görevlisine hakaret etmedim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Her kim terör örgütüne destek veriyorsa, propagandasını yapıyorsa Allah belasını versin. Bunları söylemiştim. Ama görüyorum ki doğruluğu araştırılmadan mütalaa hazırlanmış. İnsanlarımızın hukuka güvenmediği bu durum sadece benim değil 80 milyonun problemidir. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17 yıl, 27 yıl ile yargılansam bile hakikati söylemeye devam edeceğim." diye konuştu. Kaftancıoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından söz alan sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek suçlamaları reddettiler. Sanık avukatlarının da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamalarının ardından sanık Canan Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu. Kaftancıoğlu son sözünde, "Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim çünkü biz mevsimi başladı" dedi. Mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

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