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DHA İSTANBUL - KÂĞIT TOPLAYICILARININ KAMYONET ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 01:09 | Son Güncelleme

Haber: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de bir kamyonette bulunan dev kâğıt çuvallarının üzerinde seyahat eden 3'ü çocuk 5 kişi yürekleri ağza getirdi.

Haber: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de bir kamyonette bulunan dev kâğıt çuvallarının üzerinde seyahat eden 3'ü çocuk 5 kişi yürekleri ağza getirdi. Kâğıt toplayıcılarının kilometrelerce süren tehlikeli yolculuğu saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Çevreyolu'nda çekilen görüntüler adeta 'insan hayatı bu kadar mı ucuz?' dedirtti. Ataşehir'den Çamlıca gişeler istikametine giden bir kamyonete yüklenen kâğıt toplama çuvallarının üzerinde seyahat eden 3'ü çocuk 5 kişi yürekleri ağızlara getirdi. Hiç bir tedbir olmadan yüklenen çuvalların üzerinde seyahat eden 5 kişi, ne trafiğe aldırış etti ne de içinde bulundukları tehlikeye.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, 5 kişinin tehlikeli yolculuğu gözler önüne serilirken, bu yolculuğun ne kadar sürdüğü ise bilinmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kâğıt toplama çuvalları yüklü kamyonetin gidişi
-Çuvalların üzerinde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi
-Akan trafikten görüntü

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