DHA İSTANBUL - KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI ÖZTEKİN:  BUGÜN EŞYA YARDIMLARIYLA İLGİLİ 35 BİN LİRAYI YATIRIYORUZ.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) KAĞITHANE Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 5 gün önce Kağıthane'de çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Öztekin, "13 bina hak sahipleri ile görüştük. Onlara bugün eşya yardımlarıyla ilgili 35 bin lirayı yatırıyoruz" dedi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak'ta, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile birlikte yıkılan bina çevresinde yapılan çalışmaları yerinde takip eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin daha sonra gazetecilere açıklama bulundu. Öztekin “Bugün 5'inci gün. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile valiliğimiz ve belediye çalışanlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızla sürekli beraberiz. Hem sabah hem gece görüşmeler yapıyoruz. Şu ana kadar süreç iyi bir şekilde devam ediyor. Bizim ilk durumda kendiliğinden çöken bir binamız var, sonrasında kontrollü bir şekilde yıkım yaptığımız binamız var. Toplamda 13 dairemiz vardı. Bu 13 bina hak sahipleri ile görüştük. Onlara bugün eşya yardımlarıyla ilgili 35 bin lirayı yatırıyoruz. Aynı zamanda belediye olarak da hem konaklama, yemek ve diğer ihtiyaçlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezimizi Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde kurduk. Orada bakanlık ve valiliğimizle çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımız dilediği zaman oradan bilgi alıyor. Bugünden itibaren taşınma süreçlerine başlamış olduk. Bir taraftan da tahliyeler kontrollü bir şekilde devam ediyor. Tahliye işlemleri bittiğinde diğer binaların yıkım işlemlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Öztekin, bir kişinin tukuklandığı iddialarıyla ilgili soruya, “Bununla ilgili bize gelen bir bilgi yok. Ancak bu olayın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu beraberde bu işlemleri savcılık makamı çalışmalarına devam ediyor" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Urla’da enginar coşkusu MHP’den başkente fetih çıkarması

“BAKANLIK VE TOKİ ELİYLE BÖLGEYİ YENİLEMEK İSTİYORUZ"

Öztekin bölgede yapılacak çalışmalar hakkında da, “Bölge ile ilgili öncelikle bakanlık tespit durumu yapacak. 26 binamız ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 24 bina hakkında yıkım kararı verildi. 2 bina daha önce yıkılmıştı. Geri kalan bölgedeki diğer etkilenme alanında binalarımızla ilgili hızlı bir şekilde hem zemin etüdü hem de karotlar alınmak suretiyle o binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda tespitler yapılacak. Şayet depreme dayanıksız çıkarsa da bölgedeki kentsel dönüşüm alanı genişleterek bakanlık ve TOKİ eliyle bölgeyi yenilemek istiyoruz" şeklide konuştu. “250'YE YAKIN MİSAFİRİMİZİ ÇEVREDEKİ OTELLERDE AĞIRLIYORUZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Yıkımı yapılan ve yıkım kararı verilen bina sakinleri nerede kalıyor" sorusuna da “Vatandaşlarımızı belediyemizin koordinasyonunda çevre otellere ve misafirhanelere yerleştirdik. Dün aldığım son rapora göre 250'ye yakın misafirimizi çevredeki otellerde ağırlıyoruz. İlk başlarda bu sayı 300'lerdeydi. Her geçen gün azalıyor buda taşınmaların olduğunu gösteriyor" dedi.