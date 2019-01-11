DHA İSTANBUL -  KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARINDA ÇÖKME (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - \u0130stanbul DHA\nKa\u011f\u0131thane'de bir binan\u0131n istinat duvar\u0131 \u00e7\u00f6kt\u00fc. \u00c7\u00f6kme nedeniyle bina ve \u00e7evresinde \u00f6nlem al\u0131nd\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc;:\n-----------\n-\u00c7\u00f6ken duvar ve \u00f6nlemlerSosyal medyay\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran Palu ailesi payla\u015f\u0131m\u0131!Uzm. Psikolog Y\u0131lmaz: Kayg\u0131l\u0131 aile, kayg\u0131l\u0131 \u00e7ocuk demektirBa\u015fdan\u0131\u015fman Ahmet Minder'in annesi, son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131
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