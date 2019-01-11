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DHA İSTANBUL -  KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARINDA ÇÖKME (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA
Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle bina ve çevresinde önlem alındı.

Görüntü Dökümü;:
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-Çöken duvar ve önlemler

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