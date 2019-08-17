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DHA İSTANBUL - KÂĞITHANE'DE CİNAYET: 1 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 01:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kâğıthane'de aralarında önceden husumet olduğu belirtilen iki kişinin tartışması kanlı bitti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kâğıthane'de aralarında önceden husumet olduğu belirtilen iki kişinin tartışması kanlı bitti. C.K., evine gittiği bir çocuk annesi A.G.'nin tabanca ile ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısı A.G., kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.
Olay, Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşandı. Aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen C.K., akşam saat 21.00 sıralarında bir çocuk annesi A.G'nin bulunduğu eve geldi. Eşi evde olmayan A.G. ve C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.G., yanındaki silahla C.K'ya 4 el ateş açtı. Kafasına aldığı tek kurşunla ağır yaralanan C.K. merdivenlere düştü. Silah seslerinin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.K'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
A.G., TESLİM OLDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, A.G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından C.K.'nın cenazesi Kâğıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olayın yaşandığı bina
-Toplanan mahalle sakinleri
-Polis ekiplerinin çalışması
-Sağlık ekipleri
-olay yeri inceleme polisleri
-Cenaze aracının gelişi
-Cenazenin araca alınması
-Genel ve detay görüntüler

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