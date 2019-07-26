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DHA İSTANBUL - KÂĞITHANE'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 04:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kâğıthane'de kontrolden çıkan minibüs, önce bariyerlere çarptı sonra devrildi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kâğıthane'de kontrolden çıkan minibüs, önce bariyerlere çarptı sonra devrildi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda bulunan Sadabad Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Kemerburgaz istikametinden Okmeydanı yönüne giden Mahmut Uyuş'un kullandığı 34 BN 0096 plakalı minibüs, Sadabad viyadüğüne 100 metre mesafede sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce bariyerlere çarpan minibüs ardından yan yattı. Kazada, araçta bulunan sürücü Mahmut Uyuş, Ali Osman Uyuş ve Mahmut Şaban Çokdan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılardan Mahmut Uyuş Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Osman Uyuş ve Mahmut Şaban Çokdan ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Osman Uyuş ile Mahmut Şaban Çokdan'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan minibüs
-Yaralıların ambulansa bindirilmesi
-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Polis ekiplerinin çalışması
-Devrilen minibüsün çekici ile düzeltilmesi
-Minibüsün çekiciye yüklenmesi
-Genel ve detay görüntüler

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