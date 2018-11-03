DHA İSTANBUL - KALP KRİZİNE YENİLEN KORAY ŞENER'Lİ TEZAHÜRAT PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

"Sana gelemezsem öldüğüm gündür"
İSTANBUL DHA - Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşadığı kalp krizine yenik düşmesi futbol camiasını derin yasa boğdu. Sevenleri, yakınları ve Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'in de içinde bulunduğu hatıraları paylaşmaya başladı.
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 2017 yılında kahvaltı buluşmasında birlikte söyledikleri tezahüratlardan birisinde "Sana gelemezsem öldügüm gündür" sözleri de bulunurken burada Koray Şener'in de yer alması ve tezahüratlara eşlik etmesi üzüntüyü bir kat daha derinleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Koray Şener'in de bulunduğu buluşma ve yapılan tezahüratlar
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