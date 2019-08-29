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DHA İSTANBUL - KARA ÇARŞAFLI ERKEK SALDIRGAN KURŞUN YAĞDIRDI: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 02:12 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE'de kaldırımda sohbet eden 3 kişinin yanına yaklaşan kara çarşaf giymiş bir erkek tarafından silahla ateş açıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE'de kaldırımda sohbet eden 3 kişinin yanına yaklaşan kara çarşaf giymiş bir erkek tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Ortabayır Mahallesi Feda Sokak'ta meydana geldi. İdiaya göre, kaldırımda oturup sohbet eden 3 kişinin yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaştı. Kara çarşaf giydiği öğrenilen erkek saldırgan, 3 kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda, vücudunun birçok yerine mermi isabet eden 21 yaşındaki Tuğra Cihangir yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Tuğra Cihangir, çevredeki vatandaşlar tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren Tuğra Cihangir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştirip kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Polis ekiplerinin çalışması
-Yerdeki boş kovanlar
-Sokağa güvenlik şeridi çekilmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler

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