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DHA İSTANBUL - KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 12:22 | Son Güncelleme

Avcılar'da bir kişi silahla karısını vurduktan sonra intihar etti.

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Avcılar'da bir kişi silahla karısını vurduktan sonra intihar etti.

Olay Yeşilkent Mahallesi, 71. sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Saluğu (34), 2 yıl önce evlendiği Bahar Saluğu (32) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kavga dönüşünce Erdal Saluğu karısını silahla vurdu, ardından intihar etti. Bahar Saluğu'nun kardeşi eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Çiftin yakınları bina önünde sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

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