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DHA İSTANBUL - "KARTAL YUVASI"NDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polisin görüntüsü

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