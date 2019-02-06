DHA İSTANBUL - KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Çökme anının görüntüsü
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