DHA İSTANBUL - KARTAL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Ramazan Eğri / Kamera: İstanbul DHA
Kartal'da 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polisin Hürriyet, Cumhuriyet, Topselvi, Cevizli, Yalı, Karlıktepe ve Esentepe Mahallelerinde düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Polis aramada , 5 kilo 150 gram esrar, 9 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili E.D, M.P. ve N.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
Operasyondan görüntü
Genel ve detaylar
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü
Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum