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DHA İSTANBUL - KARTAL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

Haber: Ramazan Eğri / Kamera: İstanbul DHA Kartal'da 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Haber: Ramazan Eğri / Kamera: İstanbul DHA
Kartal'da 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polisin Hürriyet, Cumhuriyet, Topselvi, Cevizli, Yalı, Karlıktepe ve Esentepe Mahallelerinde düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Polis aramada , 5 kilo 150 gram esrar, 9 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili E.D, M.P. ve N.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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Operasyondan görüntü
Genel ve detaylar

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