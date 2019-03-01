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DHA İSTANBUL - KAZA YAPAN OTOMOBİLDEN BURUNLARI BİLE KANAMADAN ÇIKTILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 06:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi kaza yapan araçtan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında yaşandı. Karaköy'den Beşiktaş istikametine ilerleyen Halil C.'nin kullandığı 34 BMK 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önce refüjde bulunan ağaca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak tramvay yoluna girmek üzereyken durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi, kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapandı. Otomobilin kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan araç
-Araçtan yara almadan çıkan kazazedeler
-Polis ekiplerinin çalışması
-Belediye ekiplerinin çalışması
-Kaza yapan sürücüye alkol testi yapılması
-Çarpma nedeniyle yıkılan ağaç
-Genel ve detay görüntüler

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