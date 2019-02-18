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DHA İSTANBUL - KAZADA ÖLÜMDEN DÖNEN SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 07:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de kullandığı lüks otomobille kaza yapan sürücü, otomobili olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de kullandığı lüks otomobille kaza yapan sürücü, otomobili olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Beşiktaş-Bomonti Tüneli Kasımpaşa çıkışında meydana geldi. Beşiktaş istikametinden tünele giren 34 BLC 770 plakalı otomobil, sürücünün tünel çıkışında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Sürüklenen araç yaklaşık 50 metre sonra durabildi. İçinde bir kişinin olduğu öğrenilen otomobil köprüden düşmekten son anda kurtulurken, otomobilden kopan parçalar köprünün altında savruldu. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden inen ve ismi henüz belirlenemeyen sürücü ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, tünelin Kasımpaşa istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de çevrede bir süre temizlik ve onarım çalışması yaptı. Otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Kazanın olduğu sırada yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan, Nail Körismail olay anını ve yaşananları anlattı. Patlama sesine benzer bir ses duyduğunu söyleyen Körismail, "Lüks bir otomobilin kaza yaptığını gördüm. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra aracın sürücüsünü dışarı çıkardım. Şurada otur dedim. Arkamı döndüğümde, sürücünün telefonunu da alarak köprüden aşağı doğru kaçtığını gördüm. Bir arkadaş peşinden gitti yakalamak için ama taksiye binerek kaçtığını söyledi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yeri
-Polis ekiplerinin çalışması
-Tünelden gelen trafiğin kesilmesi
-Aracın kaldırılması
-Belediye ekiplerinin kaza yerinde çalışması
-Bariyerlerden kopan parçaların temizlenmesi
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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