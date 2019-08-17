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DHA İSTANBUL- KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE DEMİRTAŞ'IN EŞLERİ BULUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halen Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu.

İstanbul DHA- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halen Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu. Buluşmada doğum günü olan Demirtaş için pasta kesildi.
Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş Bakırköy'de bir restoranda buluştu. Buluşmaya Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi olan avukat Aygün Demirtaş da katıldı. Başak Demirtaş'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi. Dilek İmamoğlu Demirtaş'a fular hediye etti. Buluşmaya ev sahipliği yapan Selvi Kılıçdaroğlu, “Başak Hanım'ın doğum günüymüş sanırım, doğum gününü de kutluyoruz. Gecikmiş bir doğum günü kutlaması ve bayramlaşma ziyareti oldu bu. Selahattin Bey'i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle. Bunu her fırsatta da ben dile getiriyorum. Oğlumun da özellikle selamları var, sanırım Selahattin Bey Sezgin Tanrıkulu'nun bir portresini çizmiş, ben görmedim ama 'anne çok beğendiğimi söylersin dedi' iletirseniz sevinirim kendisine" dediği ifade edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ise “Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların kimi zaman toplumu da rahatsız eden siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler, ben genişlemesinden memnuniyet duyarım kendi adıma. Bugün de Başak hanımla ve Selahattin beyin kız kardeşi ile ilk kez tanışmış oldum. Memnun da oldum. Selvi hanımla zaten aynı aileyiz. Başak hanımın bir kaç gün önceki doğum günü buluşmaya da vesile oldu. Bir daha ki doğum gününü umut ederim eşiyle birlikte gönlünce kutlar. Dediğim gibi keşke masamız çok daha genişlese, birbirimizi daha iyi tanısak. Umarım gerçek olur' dediği belirtildi. Başak Demirtaş'ın ise "Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Selvi ve Dilek Hanım'a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum" dediği kaydedildi.
Daha sonra Başak Demirtaş'ın doğum günü pastası kesildi.

Görüntü Dökümü:
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-Buluşmadan görüntü
-Pasta kesilmesi
-Fular hediye edilmesi
-Detaylar

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