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DHA İSTANBUL - KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI: 5 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 04:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Ataköy mevkiine saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BRK 561 plakalı aracın sürücüsü Doğanay Tüzün, Ataköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce Metrobüs bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç sonra da aynı yönde ilerleyen Yunus Köşk yönetimindeki 34 KE 9770 plakalı otomobile çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Köşk'ün aracı beton bariyerlerin üzerine çıkıp dururken, otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazada Doğanay Tüzün ve beraberindeki 1'i kadın 3 arkadaşı yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da kazayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri, kaza yerinde bir süre inceleme yaparken, polis ise ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda dubalarla önlem aldı. Kazaya neden olan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından polis ekiplerinin daralttığı yol tamamen ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan araçlar
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
- Trafik polislerinin çalışması
- Sürücü ile röp. (Yunus Köşk)
- Görgü tanığı ile röp.
- Araçların kaldırılması
- Genel ve detaylar

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