HABER

DHA İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

Haber - Kamera Murat SOLAK / İstanbul DHA Küçükçekmece'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Haber - Kamera Murat SOLAK / İstanbul DHA
Küçükçekmece'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban satış ve kesim merkezlerine gitti. Belediye tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerinde sabahın ilk saatlerinde yoğunluk vardı. Kurban satış ve kesim merkezlerinin giriş çıkışlarında yoğun araç kuyrukları oluştu. Kurbanlıklarını alan vatandaşların çoğu kesim merkezinde sıraya girdi, kurbanlarının kesim işlemlerini yaptırdı. Kurbanını kesmek için sıra bekleyen Devrim Doğan, Baya bir sıra var, bekliyoruz. Kazasız belasız bir şekilde atlatacağız inşallah dedi. Öte yandan kurban alan vatandaşlar da satış yerlerinde sıkı pazarlıklar yaptı. Mehmet Bıyık, Kurbanlığımızı almaya geldik. Pazarlığını yaptık. Mal sahibinin son kurbanı da bize nasip oldu. 2-3 saate kurbanımızı kesmiş olacağız. Belediye kesim yeri belirlemiş. Bu kadar insan sıra bekliyor diye konuştu.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Kurbanlıklardan görüntü
-Kurban kesim yerinden görüntü
-Röportajlar
-Genel ve detaylar

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
'Noel Baba' doğum gününde Demre'de anıldı'Noel Baba' doğum gününde Demre'de anıldı
Bayram namazını görevi başında kıldılarBayram namazını görevi başında kıldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.