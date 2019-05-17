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DHA İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE'DE PALET FABRİKASI ALEV ALEV YANDI - 2 (Geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 02:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa süreden fabrikanın tamamına yakınını sardı. Birçok ilçeden gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ahşap palet üretimi yapan fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede fabrikadaki ahşap paletleri sardı. İhbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
YANGINA ÜÇ KOLDAN MÜDAHALE
İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangına üç koldan müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı. Bu sırada fabrika çalışanları ise alevlerin arasında kalan ahşap paletleri kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının kontrol altına alınmasıyla cadde yeniden ulaşıma açıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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- Yangının meydana geldiği yer
- Alev alev yanan paletlerin görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin üç koldan müdahalesi
- Polis ekiplerinin önlemi
- Çalışanların paletleri dışarı taşıması
- Genel ve detaylar
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(Drone görüntüleri)
EK GÖRÜNTÜ:
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- Ersanın drone ile havadan görüntüleri
- Alevlerin havadan görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Genel ve detaylar
+++
(Drone görüntüleri)

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