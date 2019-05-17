DHA İSTANBUL - Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı (3)

HEM ÇALIŞTILAR HEM SAHUR YAPTILAR

Küçükçekmece'de palet fabrikasındaki yangının kontrol altına alınmasından sonra bazı itfaiye erleri sahur yaparken, bazıları soğutma çalışmalarına devam etti. İlk grup itfaiyecilerin sahur yemeğini yemesinin ardından değişim yapılarak ikinci grup sahurlarını yaptı. Yangın ise günün ilk saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin sahur yapması

Soğutma çalışmaları

Genel ve detaylar

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(Gündüz görüntüleri)

Yanan fabrikadan görüntü

Yanmış paletler ve enkaz

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

