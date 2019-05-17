DHA İSTANBUL - Küçükçekmece'de palet fabrikası alev alev yandı (3)

HEM ÇALIŞTILAR HEM SAHUR YAPTILAR
Küçükçekmece'de palet fabrikasındaki yangının kontrol altına alınmasından sonra bazı itfaiye erleri sahur yaparken, bazıları soğutma çalışmalarına devam etti. İlk grup itfaiyecilerin sahur yemeğini yemesinin ardından değişim yapılarak ikinci grup sahurlarını yaptı. Yangın ise günün ilk saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İtfaiye ekiplerinin sahur yapması
Soğutma çalışmaları
Genel ve detaylar
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(Gündüz görüntüleri)
Yanan fabrikadan görüntü
Yanmış paletler ve enkaz
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
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