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DHA İSTANBUL - KURBAĞALIDERE'DE TEKNE BÖYLE BATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- Kadıköy Kurbağalıdere'de bir tekne şiddetli yağış nedeniyle battı.

İstanbul DHA- Kadıköy Kurbağalıdere'de bir tekne şiddetli yağış nedeniyle battı. Teknenin batma anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Görüntü Dökümü:
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-Teknenin batma anı

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