DHA İSTANBUL - KURBAĞALIDERE'DE TEKNE BÖYLE BATTI

\u0130stanbul DHA- Kad\u0131k\u00f6y Kurba\u011fal\u0131dere'de bir tekne \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle batt\u0131. Teknenin batma an\u0131 \u00e7evredekiler taraf\u0131ndan cep telefonuyla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n----------\n-Teknenin batma an\u0131Gece kavanoza koydu! Sabah uyand\u0131\u011f\u0131nda 37 yavrusu vard\u0131Van otogar\u0131 m\u00fclteci kamp\u0131 gibiBursa'da sa\u011fanak hayat\u0131 fel\u00e7 etti, hortum panik ya\u015fatt\u0131
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