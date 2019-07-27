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DHA İSTANBUL - KURBANLIKLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİ BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 03:06 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - KURBAN Bayramı için Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar, gece yarısından itibaren İstanbul'a giriş yaptı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - KURBAN Bayramı için Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar, gece yarısından itibaren İstanbul'a giriş yaptı.
11 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı için Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen büyükbaş hayvanlar, gece yarısından itibaren Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde kurulan kontrol noktasından Avrupa yakasına giriş yaptı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce hayvan taşıyan kamyonlar durduruldu. Hayvan sahiplerinin evraklarına bakan ekipler, hayvanların küpelerini kontrol etti. Evraklarını tam olanların Avrupa yakasına geçişlerine izin verildi.
Riva kontrol noktasında basın açıklaması yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürümüz Ahmet Yavuz Karaca, "Kurban hizmetleri tebliğ uyarınca İstanbul iline 27 Temmuz itibariyle kurbanlık girişlerini az önce başlattık. 00.01 itibariyle girişler başladı. Biz burada Çamlıca ve Riva hayvan sevk kontrol noktasına gelen hayvanların sağlık durumlarına, veteriner sağlık raporlarına, eğer Anadolu yakasına gelecekse Yurt içi veteriner sağlık raporlarına ve pasaportlarına bakıyoruz. Eğer Trakya bölgesine geçecekse gerekli şartları sağlayıp sağlamadığına bakıyoruz. Bilindiği üzere 2010 yılından itibaren Trakya bölgemiz 'ŞAP' hastalığı statüsü kazanmış ve 9 yıldır bu statüyü koruyoruz. Bu çerçeve de Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş belli şartlara bağlı. Bu şartları sağlayan hayvanlar, kan testleri yapıldıktan sonra Trakya'ya geçiş sağlık sertifikası almasına müteakip geçişlerine izin veriyoruz" dedi.
"25 BİN CİVARINDA BÜYÜKBAŞ HAYVANIN KARŞIYA GEÇMESİNİ PLANLIYORUZ"
Karşıya geçme sağlık sertifikasını almış hayvan sayısının her yıl artış gösterdiğini belirten Yavuz, "Bu sene de yaklaşık olarak 25 bin civarında büyükbaş hayvanın karşıya geçmesini planlıyoruz. İki çeşit uygulamamız var. Eğer Anadolu'ya geçiş ile ilgili sağlık raporu varsa ve yurt dışı sağlık raporu varsa Tuzla Hayvan Borsa'sına alıyoruz. Anadolu yakasındaki bir satış noktasına alıyoruz ve satışına izin veriyoruz. Eğer herhangi bir belgesi yok, menşei belli değilse ona göre menşei araştırması ve sağlık taramalarını yapıp karantinada tutuyoruz. Eğer küpesi ve pasaportu yoksa kesime sevk ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbullulara seslenen Karaca, "Kurbanlık hayvanlarını bizim tarafımızdan, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından izinlendirilmiş, kurbanlık satış yerlerinden almalarını ve izinli satış yerlerinde kesmelerini önemle rica ediyoruz" şeklinde konuştu.
Hayvan sahibi Mehmet Çamkıran da, "Tokat Zile'den geliyorum Kurban Bayramı için. Nasip olursa kurbanlıklarımızı getirdik. 40 tane kurbanlığımız var. Nasip olursa Beylikdüzü'ne gideceğim. Hayvan sayısı biraz az. Bizim memlekette hayvan yetiştiricisi kalmadı. Bayağı hayvan sıkıntısı var. Allah'tan hayırlısı bu sene iyi olur" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Riva Kontrol noktasından detaylar
-Jandarma ekiplerinden detaylar
-İl tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinden detaylar
-Hayvan sahibi Mehmet Çamkıran ile röportaj
-İl Tarım ve Orman Müdürü açıklama
-Muhabir Anonsu

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